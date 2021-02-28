Крім того, для українських туристів з 1 березня відкривається Грузія.

Вже з першого березня для громадян України стануть доступними два нових безвізових напрямки.

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Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, з 1 березня стартує безвіз з Гренадою.

Також з 1 березня безвізовий режим вводиться для заморських територій Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибських островів Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім того, для українців відкривається Грузія.

Всі умови закордонних подорожей можна знайти на порталі Консульської служби МЗС України.

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Автор: Дмитро Захаров