Проблеми з водою відчувають одразу кілька популярних туристичних країн.

Останніми роками звичний формат літнього відпочинку в Європі опиняється під загрозою через екстремально високі літні температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки набагато раніше, ніж роком раніше.

Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – нестача води, з якою зіткнулися відразу кілька популярних країн.

Як пише Reuters, цього літа водна криза накрила грецькі острови Наксос, Карпатос і Тасос, де попересихали основні водойми з прісною водою. У зв'язку з цим там вводять обмеження на споживання води і попутно шукають способи опріснення морської води – це необхідно не тільки для пиття, а й поливу врожаю.

Відео дня

Річ у тім, що на більшій частині території Греції протягом кількох місяців дощів було мало або взагалі не було. Тепер, коли острови країни готуються прийняти рекордну кількість літніх туристів, навантаження на водопостачання різко зростає.

"У всьому Середземномор'ї спостерігається гостра нестача опадів, і, особливо на Наксосі, наші поверхневі водойми порожні", – констатував мер острова Дімітріс Ліанос.

При цьому вчені попереджають, що далі через зміни клімату ця проблема посилюватиметься, а тому починати вживати заходів для боротьби з нестачею води необхідно вже зараз. Один із варіантів підготовки до ситуації – закупівля обладнання для опріснення морської води. Про це варто подумати заздалегідь, оскільки ці установки вже є дефіцитними і замовляти їх доводиться заздалегідь.

Також проблеми з водою спостерігаються в Італії та Іспанії. Так, як пише The Sun, у місті Агрідженто на Сицилії води настільки мало, що в невеличких готелях і гостьових будинках уже бракує води, щоб гарантувати своїм гостям туалет зі змивом.

Італійська Сицилія почала застосовувати обмеження на воду ще в лютому, коли в регіоні оголосили надзвичайний стан через сильну посуху. У деяких регіонах споживання води доводиться скорочувати майже вдвічі.

Брак води вдарив як по туризму, так і по сільському господарству, які є двома ключовими факторами економіки Сицилії. Погіршує ситуацію застаріла непрактична інфраструктура.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада муніципалітету Баньяльбуфар на популярному туристичному острові Майорка в Іспанії оголосила про введення обмежень на споживання води. Відповідно до нових правил мешканці та гості міста матимуть доступ до води лише по сім годин на добу. І це далеко не єдиний іспанський регіон, що зіткнувся з нестачею води.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.