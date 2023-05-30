Багато мандрівників відкладають бронювання поїздок через високі ціни.

Хоча сезон літніх відпусток ось-ось почнеться, багато налаштованих на відпочинок мандрівників досі не спланували свої подорожі.

Як пише Travel Off Path з посиланням на дані авіаагрегатора Skyscanner, наприклад, в США 69% з тих, хто має намір відправитися у відпустку цього літа, ще не забронювали поїздку. А все тому, що багато мандрівників відкладають бронювання поїздки через високі ціни.

Відзначається, що цього літа вартість відпочинку різко зросла. Наприклад, вартість авіаквитків влітку 2023 року зросла більш ніж на 30% порівняно з літом 2022 року, а середня ціна готельного номера зросла на 54% порівняно з минулим роком.

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5 способів, як заощадити на відпочинку цього літа

1. Залишайтеся ближче до дому. Як би не хотілося відправитися в далеку подорож, варто бути реалістами – перельоти на невеликі відстані залишаються дешевшими в порівнянні з далекомагістральними. До того ж, в такому випадку в поїздку можна поїхати більш дешевим наземним транспортом, якщо вам дозволяє час.

2. Подорожуйте під кінець літа. Дані Skyscanner показали, що рейси на кінець літа дешевші, ніж рейси на червень та липень. Подорож у серпні або на початку вересня може заощадити гроші. Як бонус, отримайте більш комфортну температуру, менші натовпи та нижчі ціни в цілому.

3. Будьте гнучкими з датами. Хоча це підходить не для всіх, якщо ви не настільки прив'язані до дати і можете відправитися в подорож, наприклад, в середині тижня, ви заощадите чимало грошей. За даними Thrifty Traveler, рейси по вівторках, середах і суботах найдешевші – в ці дні можна заощадити до 20% на авіаквитках.

4. Розгляньте непікові напрямки. Один з найнадійніших способів заощадити на літніх канікулах – відвідати місця, де не сезон. Хоча літні місяці є високим сезоном для багатьох напрямків у Північній Америці та Європі, ця пора року є міжсезонням для інших популярних напрямків, наприклад, таких як Аргентина та Нова Зеландія. До того ж, в непіковий час там буде менше людей.

5. Не ігноруйте гарячі пропозиції. Один з найкращих способів заощадити на літніх канікулах цього року – знайти гарячі пропозиції. Звісно, не варто чекати до останньої хвилини, щоб забронювати поїздку в популярному напрямку цього року через цілком реальну ймовірність того, що вони можуть бути повністю розпродані. Але для деяких напрямків все ж можна знайти вигідні пропозиції в останню хвилину.

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі міста Європи з найдешевшими і найдорожчими готелями цього літа.

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