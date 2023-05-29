Найдешевші готелі цього літа – в португальському Лісабоні, а найдорожчі – в нідерландському Амстердамі.

У міру того, як наближається літній туристичний сезон, ціни на відпочинок в Європі стрімко йдуть вгору, а туристам стає все складніше знайти бюджетні варіанти.

Як пише Travel Off Path, зростаючий попит з боку туристів у всьому світі призвів до того, що вартість авіаквитків і проживання цього року помітно вища, ніж зазвичай. При цьому деякі дослідження показують, що ціни зросли більш ніж на 30%.

Недавнє дослідження UK Post Office виявило європейські міста з найнижчими і найвищими цінами на готелі. Щоб скласти рейтинг, оцінювалися 3-зіркові готелі в центрі кожного міста на дві ночі вихідного дня в червні.

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При цьому було встановлено, що ціни в 27 з 35 пунктів призначення, включених в дослідження, виросли більш ніж на 50%.

5 європейських міст з найдешевшими готелями влітку 2023

1. Лісабон (Португалія) – 75 доларів за ніч. Також португальська столиця очолює список найвигідніших напрямків за багатьма іншими показниками. Так, пиво тут коштує в середньому 2,79 долара, чашка кави – 1,67 долара, вечеря з трьох страв і вино на двох – 48 доларів.

2. Афіни (Греція) – 79 доларів за ніч. Також у грецькій столиці відвідувачі можуть розраховувати на доступні ціни на продукти харчування. Наприклад, вечеря з трьох страв з вином на дві персони коштує 50 доларів. Наш гід по Афінах читайте за посиланням.

3. Вільнюс (Литва) – 79 доларів за ніч. Це чудовий варіант для бюджетних мандрівників, адже місто також входить до п'ятірки найкращих за найдешевшою їжею та найдоступнішими культурними пам'ятками. Вхід до головного музею міста коштує всього 10,60 доларів, а проїзний на транспорт на 48 годин коштує менше 9 доларів. Наш гід по Вільнюсу читайте за посиланням.

4. Краків (Польща) – 80 доларів за ніч. Також туристи можуть купити тут чашку кави за 3 долари, пляшку пива за 3,30 долара і необмежено користуватися громадським транспортом протягом 2 днів всього за 8,80 долара. Вхід до головного музею Кракова коштує всього 7 доларів. Наш гід по Кракову читайте за посиланням.

5. Рига (Латвія) – 91 долар за ніч. При цьому чашка кави в латвійській столиці зазвичай коштує трохи більше 3 доларів, а пляшка пива – 5 доларів. Громадський транспорт Риги пропонує недорогі проїзні на 2 дні всього за 8,90 доларів.

5 європейських міст з найдорожчими готелями влітку 2023

1. Амстердам (Нідерланди) – 324 долари за ніч.

2. Венеція (Італія) – 300 доларів за ніч.

3. Дублін (Ірландія) – 277 доларів за ніч.

4. Флоренція (Італія) – 248 доларів за ніч.

5. Белфаст (Північна Ірландія) – 242 долари за ніч.

Як повідомляв УНІАН, раніше працівники готелів з особистого досвіду дали мандрівником кілька порад з приводу того, на що варто звернути увагу і чого варто уникати, щоб вибрати хороший готель.

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