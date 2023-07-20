Пасажири відмовляються пересідати з літаків на потяги через дорожнечу останніх.

В Європі протягом останніх років наполегливо намагаються пересадити мандрівників з літаків на поїзди, оскільки перші залишають в атмосфері набагато більше шкідливим викидів.

Проте, як показало недавнє дослідження Greenpeace, літати на літаках як і раніше в рази дешевше, ніж їздити на поїздах, пише Politico.

Згідно з результатами дослідження, тільки на 23 із проаналізованих 112 європейських туристичних маршрутів поїздка на поїзді була дешевою, ніж на літаку. В результаті, незважаючи на те, що авіаперельоти виробляють більше парникових газів, ніж поїздки на поїзді, люди все одно частіше вибирають перше заради економії.

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Найдорожчою країною для залізничних перевезень є Великобританія, де мандрівники платять за проїзд на поїзді в чотири рази більше, ніж за авіапереліт. В окремих випадках ситуація взагалі доходить до абсурду: наприклад, поїздка з Барселони в Лондон на поїзді коштує близько 384 євро, а переліт може коштувати всього 12,99 євро, що приблизно в 30 разів дешевше, говориться в звіті.

Автори дослідження констатують, що маршрут "Барселона-Лондон" є третім за завантаженістю авіаційним маршрутом в Європі, й переведення цих рейсів на залізничний транспорт скоротило б викиди шкідливих парникових газів на 461 тисяч тонн, що еквівалентно щорічним викидам 303 тисяч автомобілів.

Крім того, що це займає більше часу та часто вимагає кількох пересадок, подорожувати Європою на поїзді складніше ще й через те, що пасажирам доводиться заздалегідь купувати квитки у різних операторів в кожній країні на маршруті окремо.

Щоб зробити подорожі більш безпечними для клімату та більш доступними для пасажирів, Greenpeace вимагає запровадження "загальноєвропейського квитка, дійсного для всіх видів громадського транспорту".

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені встановили, що зміна клімату посилює турбулентність під час польотів. При цьому кожна додаткова хвилина, проведена в умовах турбулентності, збільшує знос літака, а також підвищує ризик отримання травм пасажирами і бортпровідниками.

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