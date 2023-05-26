У Європі все більше туристів віддають перевагу потягам зі спальними місцями.

Поки в Україні ведуться запеклі дискусії з приводу окремих жіночих купе, доходячи до пропозицій взагалі скасувати "лежачі купе", в Європі поїзди зі спальними місцями (в тому числі з суто жіночими купе) стрімко здобувають популярність на тлі прагнення місцевої влади скоротити обсяги внутрішніх авіаперевезень заради екології.

Як пише Travel Off Path, хоча бюджетні авіарейси можуть здатися дешевшими за нічні поїзди, останні насправді економлять мандрівникам транспортні витрати і кошти на проживання, адже спальне місце замінює потребу в готелі.

Крім того, центральне розташування європейських вокзалів економить час і гроші на поїздки між віддаленими аеропортами і центрами міст. Витрати та час часто прирівнюються або навіть зменшуються на користь поїздів зі спальними місцями.

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Подорож залізницею також має позитивний вплив на навколишнє середовище. Цей вид транспорту з низьким рівнем викидів вуглецю виділяє в шість разів менше парникових газів, ніж політ на літаку. Оскільки все більше людей враховують вплив на клімат при плануванні поїздок, поїзди зі спальними місцями сьогодні мають перевагу перед конкурентами.

"Громадська думка змінюється в порівнянні з тим, що було кілька років тому, коли нічні поїзди вважалися старомодними і ностальгічними, чимось з минулого. Зараз це розглядається як серйозна альтернатива польотам, яку слід переосмислити", – пояснив експерт із залізничних пасажирських перевезень Ніколас Форьєн.

4 нових спальних поїзда в Європі, на які варто звернути увагу влітку 2023 року

1. З Німеччини до Хорватії. Цей новий рейс відомого австрійського перевізника NightJet відправляється зі Штутгарта (Німеччина) в другій половині дня і прибуває в Загреб (Хорватія) наступного ранку. Дорогою поїзд робить зупинки у Відні (Австрія), Будапешті (Угорщина), Венеції (Італія) і Любляні (Словенія). Вартість спальних квитків починається від 97 євро, пасажирам доступні 4-місні та 6-місні спальні купе.

2. З Брюсселя до Берліна. З 25 травня новий поїзд Good Night Train компанії European Sleepers почав з'єднувати столиці Бельгії та Німеччини зі зручною зупинкою в Амстердамі (Нідерланди). Ціни стартують від 129 євро за місце, є можливість вибрати жіноче купе.

3. З Праги до Цюріха. Чеські залізниці (ČD) нещодавно відродили старий нічний маршрут 2017 року Canopus. Цей рейс також зробить зупинки в німецьких Дрездені, Лейпцигу та Франкфурті. Вартість квитків починається від 75 євро за місце в відремонтованих спальних вагонах з поліпшеним Wi-Fi і протипожежним захистом.

4. З Мюнхена до Верони. Другий дебют NightJet в цьому році також робить зупинки у Відні та Зальцбурзі (Австрія) і відразу декількох італійських містах, в тому числі у Венеції, Мілані, Генуї і Спеції. Ціни стартують від 120 євро за кушетку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Європі анонсували плани запустити потужну мережу нічних поїздів, що складатиметься з 40 міжнародних ліній далекого прямування. До 2030 року вона повинна з'єднати понад 200 міст і населених пунктів по всій Європі.

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