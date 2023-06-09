Кожна додаткова хвилина, проведена в умовах турбулентності, збільшує знос літака, а також ризик отримання травм пасажирами і бортпровідниками.

Кліматична криза призводить до більшої турбулентності під час польотів, збільшення витрат і підвищення ризиків для пасажирів та екіпажу.

Нове дослідження показало, що тепліше повітря, викликане викидами вуглецю, створює нерівні польоти з сильною турбулентністю по всьому світу, пише The Guardian.

Співавтор дослідження Марк Проссер з Університету Редінга заявив, що кожна додаткова хвилина, проведена в умовах турбулентності, збільшує знос літака, а також ризик отримання травм пасажирами і бортпровідниками.

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"Турбулентність робить польоти вибоїстими та іноді може бути небезпечною. Авіакомпаніям потрібно буде почати думати про те, як вони будуть справлятися зі збільшеною турбулентністю, оскільки тільки в США це обходиться галузі в 150-500 мільйонів доларів на рік", – зазначає вчений.

Ще один співавтор дослідження, професор Пол Вільямс, вчений-атмосферник з Університету Редінга, попередив, що авіакомпаніям вже варто починати інвестувати в поліпшені системи прогнозування і виявлення турбулентності, щоб уникнути негативних наслідків в найближчі десятиліття.

Дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, показало, що в типовій точці над Північною Атлантикою – одному з найбільш завантажених маршрутів польотів у світі – загальна річна тривалість сильної турбулентності збільшилася на 55% з 17,7 годин у 1979 році до 27,4 годин у 2020 року. Тривалість середньої турбулентності збільшилася на 37% – з 70,0 до 96,1 години, а легкої-на 17% з 466,5 до 546,8 години.

Автори дослідження відзначили, що хоча в США та Північній Атлантиці спостерігалося найбільше збільшення турбулентності, на інших завантажених маршрутах польотів над Європою, Близьким Сходом та Південною Атлантикою також було зафіксовано значне збільшення турбулентності.

"Після десятирічних досліджень, які показують, що зміна клімату призведе до збільшення турбулентності при ясному небі в майбутньому, тепер у нас є дані, які свідчать про те, що це збільшення вже почалося", – констатував професор Пол Вільямс.

Видання зазначає, що це вже не перший доказ того, що швидко мінливий клімат впливає на авіаперевезення – через підвищення температури повітря також збільшується час у дорозі та знижується вага, яку може нести літак.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіапасажирам розповіли, де найгірше сидіти в літаку при турбулентності. Виявляється, турбулентність найсильніше відчувається в задній частині літака, а найкомфортніше при "повітряних гойдалках" біля крил.

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