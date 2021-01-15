На Закарпатті другий день тривають пошуки 25-річного львів’янина, який заблукав в горах.
Читайте такожТуристів просять залишатися вдома: у Карпатах - сильна хуртовина, видимості немає (фото, відео)Як повідомляє Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, на Рахівщині продовжуються пошуки чоловіка, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на гору Піп Іван Мармароський.
«Рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов - розпочалася сильна заметіль, висота снігового покриву сягала 1 метра, видимість становила не більше 5 метрів», - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначають, що у пошуках беруть участь гірські рятувальники з м. Рахів та с. Кваси - загалом 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
«Крім цього, з’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії. Тож представники Мукачівського прикордонного загону зв’язалися з румунськими колегами та закликали їх долучитися до пошуків заблукалого львів’янина», - повідомили у ДСНС.
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