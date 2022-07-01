Вхід до міста буде платним і становитиме від 3 до 10 євро залежно від пори року.

З січня 2023 року італійська Венеція буде стягувати у туристів плату за відвідування. Таким чином місто стане першим у світі, що запроваджує таке правило.

Про таке рішення оголосила міська рада Венеції, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до ухваленого рішення міськради Венеції, з 16 січня 2023 року вхід до міста буде платним і становитиме від 3 до 10 євро залежно від пори року.

У місті також з'являться уповноважені інспектори, які матимуть право зупиняти туристів і вимагати в них підтвердження оплати входу. У разі порушення відвідувачам Венеції загрожує штраф.

Зібрані кошти направлять на зменшення вартості прибирання сміття у Венеції, адже ціна цієї комунальної послуги в місті вища, ніж в інших містах Італії.

Водночас туристи, які проводитимуть у Венеції одну ніч, жителі міста, а також їхні гості можуть не платити за відвідування. Для цього вони зможуть завантажити зі спеціальної платформи, яка буде готова до кінця 2022 року, сертифікат.

"Мета – відохотити одноденний туризм у певні пори року та заохотити багатоденний туризм відповідно до витонченості та унікальності міста", – пояснили своє рішення у міськраді Венеції.

Нагадаємо, минулого року Італія заборонила захід великих круїзних лайнерів до лагуни Венеції, щоб захистити це місце від надмірного туризму.

Як повідомляв УНІАН, ініціативу про стягування грошей з туристів за відвідування Венеції висунули ще у серпні 2021 року.

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