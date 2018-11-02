У Львові в День всіх святих на Личаківському цвинтарі традиційно запалили лампадки (фоторепортаж)

На Личаківському цвинтарі запалало «Світло пам’яті».

У День всіх святих на Личаківському цвинтарі львів'яни поминали своїх померлих родичів. За традицією 1 листопада потрібно запалити свічку в пам'ять про померлих на їхніх могилах.

Понад 40 тисяч білих і червоних лампадок запалало у Львові на могилах Личаківського кладовища. Тут уже в п’ятнадцятий раз пройшла акція «Світло пам’яті».

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«День усіх святих, у нашій культурі, – це такий день, коли ми особливо вшановуємо пам’ять про померлих. Тут є могили вірмен, австрійців, українців, німців, усі могили, які знаходяться на цьому цвинтарі, усі хто спочивають на цьому кладовищі заслуговують на те, щоб нині про них пам’ятати. Польська громада Львова та волонтери, які допомагають у проведенні цього заходу» – запевнив віце-консул Польщі у Львові Рафал Коцот, який координував акцію на Личаківському цвинтарі, пише сайт "То є Львів".

Організаторами акції «Світло пам’яті» є Генеральне консульство Польщі у Львові, Міністерство культури та національної спадщини і поляків зі Львова.

У цей вечір у мережі з’явились вражаючі фото Личаківського цвинтаря.