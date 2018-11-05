Озеро Кінерет: як виглядає найнижче прісноводне озеро на Землі (фоторепортаж)

Найбільш відомою назвою цього озера є Галілейське море, що походить з біблейської традиції.

Reuters опублікував свіжі фотографії прісноводного озера Кінерет, також відомого як Тиверіадське озеро, що розташоване на північному сході Ізраїлю і вважається найнижчим прісноводним озером на Землі.

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Узбережжя озера Кінерет є однією з найнижчих ділянок суші на Землі - в середньому, на 213 м нижче за рівень моря.

Рівень води змінюється протягом року залежно від опадів і вжитку води (Тиверіадське озеро є джерелом третьої частини всієї прісної води, споживаної в Ізраїлі). Протяжність берегової лінії - від 55 до 60 км (залежно від рівня води в озері).

На західному узбережжі розташовано місто Тверія, уздовж якого розкинулися численні дикі та платні пляжі, а також різноманітні місця відпочинку.

Втім найбільш відомою назвою цього озера є Галілейське море, що походить з біблейської традиції. Саме у місці виходу річки Йордан з Тиверіадського озера знаходиться Йорданіт - традиційне місце хрещення у водах священної річки.

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