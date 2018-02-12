Карнавал у Ріо-де-Жанейро засяяв на повну потужність (фоторепортаж)

На самбодром у Ріо-де-Жанейро вийшли знамениті школи самби і розпочали змагання за право називатися найкращими танцівниками.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро засяяв на повну потужність.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

На самбодром у Ріо-де-Жанейро вийшли знамениті школи самби і розпочали змагання за право називатися найкращими танцівниками. За цим дійством уважно стежать десятки тисяч туристів з усього світу. А також суворі судді.

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Вони оцінюють танцівників за десятьма параметрами - зокрема за хореографію та яскравістю костюмів.

І незважаючи на загальну святкову атмосферу - суперництво між різними школами йде жорстке. Триватиме карнавал тиждень і закінчиться в суботу.