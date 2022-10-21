Цього року фестиваль хризантем вдалося організувати попри численні перешкоди, в тому числі несприятливі погодні умови.

У столичному парку "Співоче поле" на території Печерського ландшафтного парку у жовтні 2022 року проходить традиційна виставка хризантем.

Цього року захід вдалося організувати попри численні перешкоди.

Окрім того, що садівникам цієї весни було важко займатися розведенням та висаджуванням квітів через війну, також цього року були доволі несприятливі умови для розквіту хризантеми. Оскільки вересень був прохолодним, квітки не встигли вчасно масово розквітнути, тож початок виставки кілька разів переносили. Зрештою, захід відкрили 14 жовтня, однак на той момент не всі хризантеми встигли розквітнути.

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Ймовірно, фестиваль хризантем на Співочому полі триватиме щонайменше до кінця жовтня 2022 року, і з часом розквітне трохи більше осінніх квітів.

Виставка працює щодня з 10:00 до 19:00, вартість дорослого квитка становить 100 гривень, дитячого – 25 гривень. Також є знижки для пільгових категорій.

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