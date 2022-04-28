На території парку ось-ось розквітнуть понад 500 тисяч тюльпанів, а ще нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

У столичному парку "Співоче поле", що на території Печерського ландшафтного парку, вже 3 травня 2022 року відкриють традиційну виставку тюльпанів.

Про це йдеться в повідомленні парку на своїй сторінці у Facebook.

"Київ, ти неймовірний! Ми обожнюємо своє місто, своїх людей та улюблений парк Співоче! Скоро тут розквітнуть понад 500 тисяч тюльпанів, тож ми вирішили відкрити територію парку для всіх бажаючих. Вже з 3 травня ви зможете помилуватися красою на власні очі!", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окрім тюльпанів відвідувачі зможуть побачити нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Крім того, для дітей на території парку передбачена зона розваг та батут.

Вартітсь квитків для дорослих становить 100 гривень, а для дітей 25 гривень. Частина коштів від продажу квитків піде на потреби ЗСУ.

Ось так виставка тюльпанів на Співочому полі виглядала минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Київ поступово повертається до життя. Зокрема, з 21 квітня у столиці знову запрацювали кінотеатри.

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