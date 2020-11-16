Під час локдауну в Австрії уряд має намір провести масове тестування населення на коронавірус, щоб люди змогли відсвяткувати Різдво.

В Австрії з 17 листопада 2020 року вводиться повторний локдаун, який триватиме як мінімум до 6 грудня.

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За день до цього жителі столиці Відня буквально заполонили непродовольчі магазини, які завтра мають закритися.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час локдауну в Австрії будуть закриті школи, підприємства побутового обслуговування та магазини. Залишати свій будинок буде дозволено тільки з поважної причини. До них відносяться, зокрема, поїздка на роботу, надання допомоги родичам або відпочинок на свіжому повітрі. Дане правило, однак, буде переглядатися парламентом кожні десять днів.

Продовжать роботу аптеки, банки, а також магазини, що продають товари, яких люди потребують щодня, тобто супермаркети, магазини, що продають госптовари і косметику. Дитячі садки будуть закриті. Школи перейдуть на дистанційне навчання. У виняткових випадках, однак, батьки матимуть можливість привести туди своїх дітей.

За словами канцлера Австрії Себастьяна Курца, особисті контакти під час локдауну повинні бути зведені до мінімуму. "Моє наполегливе прохання на найближчі тижні звучить так: "Не зустрічайтеся ні з ким! Кожен соціальний контакт - це зайвий контакт", - заявив він.

Коронавірус в Австрії

Перший локдаун був запроваджений в Австрії в середині березня. Його поступове ослаблення почалося після Пасхальної неділі, яка в 2020 році випала на 12 квітня.

З початку листопада в Австрії діє комендантська година з 20:00 до 6:00. З цього ж часу закриті ресторани і компанії, що займаються туристичним бізнесом, а також культурні та розважальні установи.

За даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії коронавірусом заразилися в Австрії 191 228 осіб (при населенні близько 9 мільйонів людей). 1661 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19 за цей час помер. З початку листопада кількість нових заражень в країні продовжувала стабільно зростати, через що експерти почали побоюватися перевантаження системи охорони здоров'я, особливо в області інтенсивної терапії.

Під час майбутнього локдауну в Австрії уряд має намір провести масове тестування населення на коронавірус, взявши за приклад Словаччину, щоб люди змогли відсвяткувати Різдво.

Карантин і локдаун через COVID-19 в різних країнах світу

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Автор: Марина Григоренко