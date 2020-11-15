Повернення до жорстких обмежень, вважають в австрійському уряді, є єдиним засобом, який надійно працює.

Уряд Австрії вирішив повернутися до особливо жорстких карантинних заходів, тобто запровадити в країні локдаун.

Про це повідомляє DW.

Читайте такожФранція готується "жити з вірусом" щонайменше до літа 2021 рокуЗазначається, що з вівторка, 17 листопада, і аж до 6 грудня в країні будуть зачинені школи, дитячі садки, підприємства побутового обслуговування та магазини.

Залишати свій будинок буде дозволено лише з поважних причин. Серед них, зокрема, поїздка на роботу, надання допомоги родичам або відпочинок на свіжому повітрі. Це правило буде переглядатися парламентом кожні 10 днів.

Продовжать роботу аптеки, банки, магазини, що продають товари, в яких люди потребують щодня. Школи перейдуть на дистанційне навчання. Однак у виняткових випадках батьки матимуть можливість привести туди своїх дітей.

"Навіть якщо врахувати, що ніхто з нас не хоче повторного локдауну, - це єдиний засіб, який, як ми знаємо, надійно працює", - підкреслив канцлер Себастьян Курц.

Слід зазначити, що ресторани, компанії, що займаються туристичним бізнесом, а також культурні та розважальні установи зачинені в Австрії з 3 листопада. Крім того, в країні вже зараз діє комендантська година з 20:00 до 6:00.

Коронавірус у світі та Україні: що відомо на 15 листопада

Станом на ранок 15 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 54 мільйонів.

В Україні від початку пандемії зафіксовано 535 857 випадків хвороби COVID-19. За добу виявили 10 861 нового інфікованого.

Учені тим часом дали прогноз перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 на наступний рік, наголосивши на нових проблемах.

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Автор: Аліна Вишневська