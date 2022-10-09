Фото Ghost Under The Cliff by Emili Vilamala Benito посіло третє місце в конкурсі / фото rmets.org

Королівське метеорологічне товариство (Великобританія) оголосило переможців конкурсу на краще фото погодних явищ Weather Photographer of the Year 2022.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організаторів.

Головний приз церемонії отримала фотографія Крістофера Айсона "Шторм Юніс", зроблена в Ньюхейвені у Великобританії в минулому році. Всього в шорт-лист потрапили 22 зображення, обраних з робіт представників 119 країн.

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Переможець конкурсу Storm Eunice by Christopher Ison / фото rmets.org

"Коли оголосили про наближення шторму, я знав, що повинен знайти місце, щоб зафіксувати його – це повинно було бути чимось грандіозним. Я прибув туди досить рано і виявив багато фотографів, вже промоклих під дощем і морською водою, що стоять дуже близько до стіни гавані. Я вирішив піднятися на височину трохи далі, спиною до стихії. Я був винагороджений добіркою зображень, якими я дуже пишаюся", – поділився історією створення кадру фотограф Крістофер Айсон.

Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Departing Storm over Bembridge Lifeboat Station by Jamie Russell, місце зйомки Велика Британія, вибір публіки /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Ghost Under the Cliff by Emili Vilamala Benito, місце зйомки Іспанія, 3 місце /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Highway to Paradise by Sara Jazbar, місце зйомки Словенія /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Sunset by Aung Chan Thar, місце зйомки М'янма, найкраще фото на телефон /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Storm Eunice by Christopher Ison, місце зйомки Велика Британія, 1 місце /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Thunder in Chongqing by Luo Xing, місце зйомки Китай /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Waterspout in Barcelona by Carlos Castillejo Balsera, місце зйомки Іспанія /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Frosty Winter Sunrise Over the Gwda River by Krzysztof Tollas, місце зйомки Польща /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Twinkle Twinkle Little Star by Rossi Fang, місце зйомки Тайвань /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Waterlily Harvesting by Shibasish Saha, місце зйомки Індія /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Solitude by Tamás Kusza, місце зйомки Словаччина /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Scotch Mist by Vince Campbell, місце зйомки Шотландія /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Frozen by Zhenhuan Zhou, місце зйомки Канада, 2 місце /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Peaceful by Zhenhuan Zhou, місце зйомки Канада /  © фото rmets.org
Фото Переможці конкурсу на найкраще фото погодних явищ 09 жовтня 2022 Solar Halo Making an Appearance Over Adelaide Island, Antarctica by Thomas Chitson, місце зйомки Антарктика /  © фото rmets.org

Як повідомляв УНІАН, раніше "Вікіпедія" показала найкращі фотографії української природи.

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