Головний приз церемонії отримала фотографія Крістофера Айсона "Шторм Юніс", зроблена в Ньюхейвені у Великобританії в минулому році.

Королівське метеорологічне товариство (Великобританія) оголосило переможців конкурсу на краще фото погодних явищ Weather Photographer of the Year 2022.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організаторів.

Головний приз церемонії отримала фотографія Крістофера Айсона "Шторм Юніс", зроблена в Ньюхейвені у Великобританії в минулому році. Всього в шорт-лист потрапили 22 зображення, обраних з робіт представників 119 країн.

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"Коли оголосили про наближення шторму, я знав, що повинен знайти місце, щоб зафіксувати його – це повинно було бути чимось грандіозним. Я прибув туди досить рано і виявив багато фотографів, вже промоклих під дощем і морською водою, що стоять дуже близько до стіни гавані. Я вирішив піднятися на височину трохи далі, спиною до стихії. Я був винагороджений добіркою зображень, якими я дуже пишаюся", – поділився історією створення кадру фотограф Крістофер Айсон.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Вікіпедія" показала найкращі фотографії української природи.

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