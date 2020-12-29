Зрозуміло, з 2020 роком американці прощалися з особливим завзяттям.

Жителі Нью-Йорка 28 грудня урочисто позбулися всього того, що вони не хочуть брати з собою в наступний рік.

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Неофіційне свято під назвою Good Riddance Day, що можна перекласти як День позбавлення, був заснований Альянсом Таймс-сквер в 2007 році, й з тих пір 28 грудня жителі та гості мегаполісу приходять на Таймс-сквер в Нью-Йорку, щоб позбутися від усього того, що хочеться залишити в році, що минає.

Зрозуміло, з 2020 роком американці прощалися з особливим завзяттям. Вони кидали в спеціальні ящики бланки, на яких писали свої імена і з чим вони прощаються - в лідерах цілком передбачувано опинився "головний лиходій року" коронавірус. Також американці хотіли попрощатися з фейкньюз, токсичними відносинами і 2020 роком в цілому.

Крім того, за традицією учасники свята розбивали піньяту, наповнену мішурою і блискітками. Цю традицію запозичили у мексиканців. Цього року піньята в Нью-Йорку була особлива - цифри 2020, але у формі непристойного жесту - середнього пальця. Ймовірно, так сильно хотіли "послати 2020-й куди подалі".

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Автор: Марина Григоренко