Загалом по всій Німеччині знову запроваджують обмеження для невакцинованих людей.

Столиця Баварії - Мюнхен - стала першим великим містом Німеччини, яке цьогоріч відмовилося від організації традиційного різдвяного ярмарку.

Як передає The Guardian, ярмарок у Мюнхені мав розпочатися 22 листопада.

"Драматична ситуація у наших лікарнях та кількість випадків захворювання, що зростає за експонентою, не залишають мені іншого вибору: на жаль, різдвяний ярмарок у Мюнхені не може відбутися цього року", - заявив міський голова Мюнхену Дітер Райтер.

Минулого року у Німеччині через карантинні обмеження було скасовано низку різдвяних ярмарків попри те, що вони надзвичайно популярні у жителів та гостей країни. Зазначимо, що до пандемії у країні загалом щороку проходило близько 2,5 тис. таких заходів.

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Нагадаємо, що Ангела Меркель закликала німців пройти вакцинацію від коронавірусу. За її словами, в країні важка ситуація із захворюваністю.

На сьогодні у Німеччині поступово знову запроваджують більш жорсткі обмеження для людей, які досі не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Нові обмеження поки що торкнулися тільки деяких земель, в яких місцева влада вважає їх необхідними.

Так, у Саксонії 85% ліжок інтенсивної терапії займають пацієнти з коронавірусом. Там влада ввела так звані правила "2G" у всіх другорядних магазинах і установах. "2G" означає "вакцинований і відновлений", що означає, що подібні місця можуть відвідувати люди з тестами та доказами вакцини.

Міністр соціальних справ Саксонії Петра Кеппінг заявила, що, якщо захворюваність продовжить зростати до такої міри, що лікарні не зможуть впоратися з цим, будуть потрібні додаткові заходи.

Північний Рейн-Вестфалія повинен наслідувати цей приклад, де нещепленим людям буде відмовлено в доступі на всі другорядні об'єкти й заходи, включаючи футбольні матчі та різдвяні ярмарки. Людям, які бажають відвідати карнавальні заходи на початку сезону, необхідно буде пройти тест на додаток до вакцинації або одужання.

Мер Берліна Майкл Мюллер заявив у вівторок, що Берлін також знаходиться на шляху до введення аналогічних правил "2G-плюс". Місто сподівається відкрити центри вакцинації, які були закриті після зниження захворюваності цього літа. Відкриття центрів вакцинації відбудеться не раніше січня або лютого.

Коронавірус в Європі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко