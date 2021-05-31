Головна умова для участі в заході - велосипед та вінтажне вбрання.

У Києві на День міста у неділю, 30 травня 2021 року, відбувся традиційний ретро-круїз, учасники якого проїхалися на велосипедах центральними вулицями міста.

При цьому переважна більшість учасників події були одягнені у вінтажне вбрання, а дівчата навіть не боялися їздити на велосипадах на підборах. Також відповідним чином були прикрашені і їхні транспортні засоби.

Як йдеться в сюжеті ТСН, цьогоріч свято кілька разів переносили через погоду, і врешті-решт воно співпало з днем народження Києва. Учасники такому збігу обставин зраділи.

Традиційні ретро-круїзи у Києві відбуваються вже не перший рік, і кожного року, навіть попри пандемію, увага до них тільи зростає. Цього року до нього приєдналися близько сотні людей.

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Чимало учасників беруть участь у заході далеко не вперше, приходять цілими родинами та навіть приводять домашніх улюбленців.

Цього року маршрут поїздки становив 9 кілометрів, подолати який вдалося приблизно за дві години. Жителі та гості міста реагували на учасників круїзу з цікавістю, а автомобілісти - пропускали та підтримували звуковими сигналами.

Після велосипедної прогулянки учасники ретро-круїзу продовжили святкування джазовим концертом та танцями у малому Маріїнському палаці, де до них приєдналися ті, хто цього року не зміг взяти участь у поїздці.

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Автор: Марина Григоренко