У Бершаді досліджують старообрядництво

Участь в конференції беруть науковці з України, Росії, Білорусії, Молдови та США.

Як повідомили в управлінні релігії ОДА, для учасників конференції заплановані екскурсії по святинях Руської православної старообрядницької церкви (храми в смт. Брацлав Немирівського району, с. Шура-Копіївська Тульчинського району, м. Бершадь) та до палацу князів Потоцьких в м. Тульчин.

В рамках конференції під керівництвом доктора філологічних наук, заввідділом діалектології і лінгвістичної географії Інституту російської мови ім. В.В. Виноградова РАН Леоніда Касаткіна буде проведена лінгвістична експедиція з вивчення діалекту місцевих старообрядців.

Відбудеться також школа-семінар: «Календар Руської Православної церкви».

Нині на території Вінницької області діє 14 релігійних організацій Руської православної старообрядницької церкви (Білокриницької згоди), з яких 4 – поза реєстрацією. Більшість з них є малочисельними і малоактивними. Релігійними громадами використовується 10 культових споруд, з яких 1 є пам’яткою архітектури та містобудування.