У «тімірязєвці» буде створено центр польської книги

За домовленістю з Польським Консульством у бібліотеці буде створено центр польської книги.

Передувало цій акції підписання угоди про співпрацю між публічною бібліотекою ім. Зигмунда Яна Румля в районі Прага-Полуднє м. Варшава Республіки Польща (директор Мірослава Маєвська) та Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (директор Наталія Морозова) в рамках Днів Мазовії на Поділлі.

З 24 вересня у бібліотеці діє виставка, присвячена всесвітньо відомому польському поету Адаму Міцкевичу. У відкритті виставки взяли участь голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк, заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова, представники польської делегації на чолі з Надзвичайним та Повноважним послом Республіки Польща в Україні Генриком Літвіном, а також Консул Генерального Консульства у м. Вінниці Кшиштоф Свідерек, Маршалек Мазовецького воєводства Адам Струзік.