Романтичне побачення з гематомою

Неодружений вінничанин підшукував собі наречену у «всесвітньому павутинні», і одного разу, на сторінці відомого сайту, познайомився з молодою вінничанкою. Нарешті мало відбутись довгоочікуване знайомство, що називається, віч-на-віч, але дівчина прийшла на зустріч разом зі своїм рідним братом та ще двома хлопцями.

Обмінявшись кількома словами, друзі дівчини повалили хлопця на землю і почали бити ногами. Наостанок відібрали мобільний телефон і погрозили фізичною розправою, якщо комусь розповість. Потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців і незабаром усю четвірку працівники міліції виявили та затримали.

Як розповів начальник Ленінського райвідділу міліції Віктор Сидоренко, підозрювані виявилися вінничанами віком від 20 до 30 років. В минулому усі були судимі за різні злочини. Наразі за фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. (Грабіж поєднаний з насильством за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.