Палестина виміняла на Шаліта одну колишню українку-вінничанку

Провідні канали світу з самого ранку ведуть прямі репортажі, присвячені обміну ізраїльського солдата Гілада Шаліта, викраденого палестинцями 5 років тому. Серед звільнених палестинських полоненців вінничанка Ірина Поліщук, яка є дружиною Ібрахіма Сарахне, визнаного винним в організації терористичного нападу в місті Рішон ле-Ціон у травні 2002 року.

Поліщук обвинувачували в тому, що вона підвезла на місце теракту смертника. Її визнали випадковою співучасницею теракту і засудили до 20 років в'язниці, вісім з половиною вона вже відсиділа. Після її виходу з тюрми планувалася її депортація в Україну, але вона відмовилась, наполягаючи на тому, щоб добути свій строк.

Поліщук-Сарахне вже звільнили разом з групою палестинок.