Роботодавці області “зажали” майже 20 млн. гривень зарплатні

На Вінниччині продовжує збільшуватись заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 1 жовтня її розмір сягнув 19679,4 тис. гривень, - повідомляє головне управління статистики у Вінницькій області. Причому 35,2% цієї суми не виплатили власники економічно активних підприємств. На долю підприємств- банкрутів припало 57.2% заборгованості.

Левова частка заборгованості із виплати зарплатні припадає на Вінницю — 7.36 млн. гривень. Серед “передовиків” також м. Хмільник -1.69млн. гривень. Цікаво, що майже 95% заборгованості тут сформувалось саме на економічно активних підприємствах.

Більш як півтора мільйони заборгували роботодавці мешканцям Липовецького району. Але тут увесь тягар невиплаченої зарплатні - “заслуга” підприємств - банкрутів.

Загалом проти серпневих показників заборгованість із виплати зарплатні на Вінниччині зросла на 17,6%, а порівняно з даними на початок року — на 6.4%.

Всього на початок жовтня українцям не виплатили близько 1,181 мільярда гривень заробленого.