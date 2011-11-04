КРУ в Тульчинському училищі культури знайшли порушення

Фахівці КРУ у Вінницькій області під час ревізії Тульчинського училища культури виявили порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 381 тис. гривень.

Про це повідомимила Прес-служба КРУ у Вінницькій області.

Зокрема, протягом 2009 – червня 2011 рр. близько 232 тис. гривень із загального фонду освітнього закладу незаконно витрачені на оплату праці педагогів за проведення занять зі студентами-контрактниками, у той час, коли, відповідно до вимог законодавства, такі виплати повинні були здійснюватися за рахунок коштів, які надходили від плати за навчання.

Подібно використано ще понад 22 тис. бюджетних гривень, за рахунок яких сплачені комунальні послуги, спожиті при наданні працівниками училища платних послуг.

Окрім того, ревізорами встановлено факти оплати навчальним закладом комунальних послуг на загальну суму понад 29 тис. гривень, спожитих сторонньою юридичною особою, що здійснювала безоплатне харчування студентів, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Під час ревізії виявлені й порушення, пов’язані із оплатою праці. Так, внаслідок непроведення в 2009 – 2010 рр. бухгалтерською службою училища індексації заробітної плати окремих категорій працівників та студентів, останні недоотримали більше 41 тис. гривень належних доходів.

Не нараховувала бухгалтерія і добові студентам за час проходження ними практики за межами міста, а це – більше 37 тис. гривень.

Зафіксовано також зайве нарахування й виплата заробітної плати сумісникам за невідпрацьований час, стипендії особі, яка не була студенткою училища, тощо, що разом зі сплатою внесків до державних цільових фондів призвело до незаконного витрачання більше 12 тис. гривень.

За порушення вимог чинного законодавства, на чотирьох посадових осіб Тульчинського училища культури складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії поінформовані правоохоронні органи.