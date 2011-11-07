«Нива» вдома програла білоцерківському «Арсеналу»

Після сенсаційної перемоги з рахунком 4:0 у Охтирці (Сумська область) над місцевим “Нафтовиком-Укрнафтою” від вінницької “Ниви” очікували продовження успішної серії. 5-го листопада, у суботу, вінничани в рамках 19-го туру чемпіонату України з футболу у першій лізі змагались вдома з “Арсеналом” (Біла Церква, Київська область), який посідав четверте місце у турнірній таблиці. Гра пройшла у приблизно рівній боротьбі. У першому таймі “Нива” навіть володіла невеликою перевагою, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт гостей. А у другому таймі далася взнаки краща фізична підготовленість “арсенальців”. Перший м’яч після подачі кутового головою забив Постолатьєв, який повернувся у склад “Арсеналу”, залікувавши травму. На класичний фінальний штурм у “Ниви” сил забракло. Подільська команда майже зупинилась, чим скористувався на другій доданій хвилині Степанчук, який забив з близької відстані. Отже, 0:2, і “Нива” продовжує посідати передостанній, 17-й рядок турнірної таблиці.

Наступну гру “Нива” проведе 12-го листопада у Кіровограді з місцевою “Зіркою”, яка лише на 3 очки випереджає вінничан, посідаючи 15-е місце.

– Наша мета – створити боєздатний колектив і зберегти команду у першій лізі, – сказав на післяматчевій прес-конференції спортивний директор “Ниви” Паша Касанов.