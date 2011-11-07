Вінничани відзначать День української писемності та мови

8 листопада 2011 року, о 15.30, в обласній бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва відбудеться літературно-мистецький вечір «Мова моя українська, мова моя материнська», присвячений Дню української писемності та мови. Свято пройде у рамках відзначення 955-річчя від дня народження преподобного Нестора-Літописця та 960-річчя заснування Києво-Печерської лаври. Відзначається воно щорічно відповідно до Указу Президента України (від 06.11.1997 р. №1241/97) «Про відзначення Дня української писемності та мови».

Як повідомляє прес-служба «тімірязєвки», у програмі цьогогорічного свята заплановані виступи заступника губернатора Любові Спірідонової («Вся і давність, і обнова – українська мова»); кандидата філологічних наук, доцента Вінницького педуніверситету ім. Михайла Коцюбинського, поетеси Тетяни Яковенко («Глибинні основи української писемності – Нестор Літописець»); доктора історичних наук, зав. кафедрою етнології та спеціальних історичних дисциплін ВДПУ Ольги Коляструк («Києво-Печерська лавра – Світова спадщина ЮНЕСКО»); журналіста, члена обласної організації НСП України Юрія Сегеди («Мовне суцвіття сучасності») та поетеси, члена обласної організації НСП України, заслуженого працівника культури України Валентини Сторожук.

На вечорі пролунають також вірші та пісні у виконанні студентів Вінницького Національного медуніверситету ім. М. Пирогова та Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Леонтовича.

До уваги відвідувачів бібліотеки буде представлена книжково-ілюстративна виставка.