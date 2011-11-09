Сьогодні, 9 листопада, о 16.00 в обласній бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва відбудеться презентація книги заслуженого журналіста України, літератора, учасника бойових дій в Афганістані, полковника у відставці Анатолія Гончара “Служба на Новой Земле, или в войсковой части ЮЯ 77510».

Нова художньо-документальна книга 17-та у творчому доробку автора. У ній він розповідає про свою службу військового газетяра на архіпелазі Нова Земля у військовій частині ЮЯ 77510 у 1973 -1975 роках, про ті відповідальні завдання, які виконували військовослужбовці на 6-му державному випробувальному полігоні, а також про життя і побут у суворій Арктиці.