Фестиваль Іллєнка у кінотеатрі "Родина"

11:45, 09 листопада 2011
Вінниця
1 0

Кіносеанси безкоштовні

З 11-го по 18 листопада у вінницькому кінотеатрі «Родина» за сприяння компанії «Іллєнко фільм» (м.Київ) відбудеться ретроспективний показ кращих українських фільмів, присвячений 20-й річниці Незалежності нашої держави. У рамках фестивалю вінничани зможуть подивитись фільми різних років, які, на жаль, досить рідко з’являються на наших кіноекранах.
У програмі фестивалю:
11 листопада«Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія»;
12 листопада «Тіні забутих предків»;
13 листопада«Криниця для спраглих»;
14 листопада«Вечір на Івана Купала»;
15 листопада«Білий птах з чорною ознакою»;
16 листопада«Лісова пісня. Мавка»;
17 листопада«Легенда про княгиню Ольгу»;
18 листопада«Лебедине озеро. Зона».
Початок сеансів о 18 год. 30 хв. Вхід безкоштовний

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter