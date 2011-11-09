Фестиваль Іллєнка у кінотеатрі "Родина"

З 11-го по 18 листопада у вінницькому кінотеатрі «Родина» за сприяння компанії «Іллєнко фільм» (м.Київ) відбудеться ретроспективний показ кращих українських фільмів, присвячений 20-й річниці Незалежності нашої держави. У рамках фестивалю вінничани зможуть подивитись фільми різних років, які, на жаль, досить рідко з’являються на наших кіноекранах.

У програмі фестивалю:

11 листопада — «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія»;

12 листопада — «Тіні забутих предків»;

13 листопада — «Криниця для спраглих»;

14 листопада — «Вечір на Івана Купала»;

15 листопада — «Білий птах з чорною ознакою»;

16 листопада — «Лісова пісня. Мавка»;

17 листопада — «Легенда про княгиню Ольгу»;

18 листопада — «Лебедине озеро. Зона».

Початок сеансів о 18 год. 30 хв. Вхід безкоштовний