Фестиваль Іллєнка у кінотеатрі "Родина"
Кіносеанси безкоштовні
З 11-го по 18 листопада у вінницькому кінотеатрі «Родина» за сприяння компанії «Іллєнко фільм» (м.Київ) відбудеться ретроспективний показ кращих українських фільмів, присвячений 20-й річниці Незалежності нашої держави. У рамках фестивалю вінничани зможуть подивитись фільми різних років, які, на жаль, досить рідко з’являються на наших кіноекранах.
У програмі фестивалю:
11 листопада — «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія»;
12 листопада — «Тіні забутих предків»;
13 листопада — «Криниця для спраглих»;
14 листопада — «Вечір на Івана Купала»;
15 листопада — «Білий птах з чорною ознакою»;
16 листопада — «Лісова пісня. Мавка»;
17 листопада — «Легенда про княгиню Ольгу»;
18 листопада — «Лебедине озеро. Зона».
Початок сеансів о 18 год. 30 хв. Вхід безкоштовний