Вінницький союз православних медиків відновлює роботу
11:49, 09 листопада 2011Вінниця
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Засідання будуть постійними
17 листопада 2011року, о 17-00 з благословення Митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона у Церковному будинку храму святителя Луки Кримського (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 90а) відбудеться зібрання союзу православних медиків.
Із доповіддю про приклади організації та роботи союзів православних лікарів виступить протоієрей Володимир Тютенко; про тематику наступних засідань Вінницького союзу православних медиків - ієрей Петро Чаплинський
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