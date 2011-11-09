Вінницький союз православних медиків відновлює роботу

11:49, 09 листопада 2011
Вінниця
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Засідання будуть постійними

17 листопада 2011року, о 17-00  з благословення Митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона у Церковному будинку храму святителя Луки Кримського (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 90а) відбудеться зібрання союзу православних медиків.
Із доповіддю про приклади  організації та роботи союзів православних лікарів виступить протоієрей Володимир Тютенко; про тематику наступних засідань Вінницького союзу православних медиків - ієрей Петро Чаплинський

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