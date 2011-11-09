До Вінниці знову їдуть швейцарські трамваї

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Про підписання Додатка 4 до Меморандуму про взаємопорозуміння щодо надання технічної та фінансової допомоги з постачання трамваїв, які були у використанні, місту Вінниця між Урядом України та Швейцарською Конфедерацією та містом Вінниця та Комунальним підприємством «Вінницьке трамвайно–тролейбусне управління» від 6 грудня 2006 року».

Як зазначається в повідомленні, рішення датоване 24 жовтня 2011 року, його реєстраційний номер 1064-р.

Підписати Додаток 4 до Меморандуму уповноважено першого заступника Міністра інфраструктури Костянтина Єфименка, повідомляє "Україна комунальна".