На фестиваль «Червона рута-2011» поїдуть двоє учасників з Вінниччини

Гурт «Мокоша» змагатиметься у фіналі фестивалю у жанрі «український автентичний фольклор» в категорії «Гуртовий спів», а 22-річна Наталія Савченко з Гнівані виступить як виконавиця популярної музики. Фінальні конкурси відбудуться з 17 по 19 листопада у столиці, - повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

Гурт «Мокоша» та Наталія Савченко стали переможцями відбіркового регіонального конкурсу у Вінниці.

У колективі «Мокоша», який створений у 2007 році, – семеро учасниць з Гнівані, Гайсинського району, Теплицького району та Вінниці. Дівчата з етно-фольк гурту виконують автентичні народні пісні, а також у своїх виступах обов’язково використовують елементи театралізації.

Наталя Савченко неодноразово здобувала призові місця в обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах.

Конкурентами для вінницьких виконавців будуть ще понад 800 учасників, відібраних для участі у фіналі. Змагання пройдуть відразу в шести музичних жанрах – популярна, рок -, сучасна танцювальна, акустична, інша музика, український автентичний фольклор. Фольклорна автентика представлена на фестивалі вперше.

Гала-концерт переможців відбудеться 20 листопада у Київському Національному академічному театрі оперети. Вхід для глядачів на конкурси та концерти фестивалю «Червона рута» - вільний, що робить його доступним для всіх бажаючих.