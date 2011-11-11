Реальний наявний дохід вінничан в другому кварталі зріс на 7.4%

Населення Вінниччини, якщо вірити статистиці, мало б відчути зростання свого добробуту, бо прибутки подолян зростають. У квітні – червні цього року наявний дохід у розрахунку на одну особу за офіційними даними склав 4141 грн., а загалом реальний наявний дохід порівняно з квітнем – червнем 2010-го зріс на 7.4%.

Як повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області, загальна сума доходів населення за підсумками другого кварталу 2011 року становили 8 338 млн. гривень. З них 3228 млн. гривень – це отримана заробітна плата, 2351 млн. гривень – різні види соціальної допомоги.

Найбільше витрачались мешканці області на придбання товарів та отримання послуг – на суму 7333 млн. гривень. Ще 960 млн. гривень вінничани відклали (приріст фінансових активів).