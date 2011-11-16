Україна запозичує європейські принципи фінансування розвитку регіонів

Українська влада вирішила піти європейським шляхом фінансування розвитку регіонів. З 2012-го бюджетного року замість звичної субвенції на соціально-економічний розвиток передбачається виділення коштів за іншим принципом.

Досі адміністративно–територіальним одиницям виділялись бюджетні кошти пропорційно до кількості населення. Тепер же області й міста, аби отримати такі надходження, мають захистити конкретні інвестиційні проекти за принципом отримання грантових коштів. А саме, аргументовано довести крайню необхідність отримання фінансування для вирішення конкретної проблеми із детальним кошторисом та контрольними датами освоєння грошей.

Як повідомив УНІАН міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк, це один з підходів до розподілу коштів із Фонду регіонального розвитку. Його створення передбачене проектом Держбюджету на 2012 рік, прийнятим у першому читанні.

- В Держбюджеті прописано, що буде створено Фонд регіонального розвитку на рівні 2 млрд. гривень. Є різні підходи щодо наповнення Фонду, але наразі домінує ідеологія державно-приватного партнерства, в тому числі - коштом іноземних донорів, - сказав урядовець.

За оцінками вітчизняних експертів, у разі грамотної співпраці з іноземними урядами та донорськими фундаціями, з вітчизняним бізнесом, Уряд може сподіватись на поповнення Фонду регіонального розвитку з позабюджетних джерел на рівні 10 млрд. гривень.

Розпорядником цих коштів, як очікується, має стати саме міністерство Анатолія Близнюка. Втім, наразі немає єдиної точки зору, за яким принципом розподілятимуться ці кошти.

- На останньому розширеному засіданні Уряду Віктор Янукович доручив першому віце-прем’єру, мені та іншим урядовцям і губернаторам вибудувати єдині підходи, на яких принципах це буде робитися. На мою думку, це буде фінансування точки зросту для вирішення проблем депресивних регіонів, або це будуть кошти під вирішення якихось критичних моментів у розвитку територій, - сказав Анатолій Близнюк. - Оце два основні напрямки, які будуть розглядатися на конкурсах проектів, представлених керівниками місцевих органів влади. Більше не буде принципу, що, ви, мовляв, дайте гроші, а ми вже їх якось витратимо.