Вінниця – населений пункт найкращого благоустрою

Питання розвитку зелених та рекреаційних територій міста – пріоритетні для вінницької влади. Щороку збільшується кількість нових об’єктів зеленого господарства. У 2011 році вперше виконано вертикальне озеленення ділянки центральної частини міста (від площі Гагаріна до площі Жовтневої). Проведено капітальний ремонт квітника на розподільчому колі в районі Сабарівського шосе, завершується капітальний ремонт розподільчого кола на площі Героїв Сталінграда. Здійснено комплекс заходів з озеленення території скверу на вул.Київській біля пам’ятника чорнобильцям, висаджено понад 550 тис.кущів квітів.

Протягом звітного періоду відреставровано чимало пам’ятників, пам’ятних знаків та прилеглої території: «Захисникам мирного неба» (проспект Космонавтів), Михайлу Коцюбинському (проспект Коцюбинського), в’їзний знак «Вінниця» (в’їзд з Немирівського шосе), «Героям-танкістам» (вул.Примакова) та ін. Капітально відремонтовано вихід із ЦПКіВ ім.Горького (перехрестя вул.Першотравневої-Хмельницьке шосе), відремонтовані доріжки та алеї в парках Дружби народів та ім.Горького, впорядковано пляж «Хімік».

У 2012 році планується продовжити капітальний ремонт ще трьох зон відпочинку біля водойм. До озеленення міста залучають найкращих фахівців, ландшафтників, архітекторів тощо.

Як повідомив директор Департаменту комунального господарства та благосутрою Вінницької міської ради Ігор Корольчук, проведено поточний ремонт асфальто-бетонного покриття доріг на 139 вулицях міста, проведено поточний ремонт покриття тротуарів на 46 об’єктах міста. Нині в місті – 17 тисяч світлоточок, 16 з яких вже замінено на сучасні.

Саме тому Вінницю визнано найкращим містом в Україні на Всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою» у 2010 році. Міські чиновники вважають, що роботи протягом звітного періоду 2011 року виконувались вчасно і ефективно, і тому сподіваються, що ця почесна нагорода залишиться у Подільської перлини як мінімум ще на рік.