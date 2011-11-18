Вінницький олійножиркомбінат "додасть пари" за три млн. гривень

“Вінницький олійножировий комбінат” (ПАТ) одним із перших підприємств області взявся за впровадження енергоощадних технологій. Ще 2005 року тут збудували котельню, яка працює на соняшниковому лушпинні.

Наразі на підприємстві добудовують нову енергоустановку вартістю близько 3 млн. доларів США. Як сподівається генеральний директор Промислової групи „VIOIL” Дмитро Сєрих, новий котел окупиться вже за 2-2.5 років.

- Цей котел може забезпечити все наше виробництво технологічною парою і теплом, які виробляються без використання газу. Ми плануємо й надалі розвивати потужності заводу, тому будуємо енергоустановки завчасно. Такий котел дозволяє суттєво економити на енергозатратах.

До того ж, це повністю безвідходна технологія, - зола від спаленого лушпиння продається як мінеральне добриво.