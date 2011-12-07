Новорічні ялинки продаватимуть "причіпленими"

Для того, щоб кожна родина могла встановити у своїй оселі новорічну красуню, підприємства Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства спеціально для цих потреб виростили майже 60 тисяч новорічних красунь.

Про це повдомила прес-служба Управління.

У грудні 2011 року лісогосподарські підприємства України та області організовують реалізацію новорічних ялинок та сосен за новою системою: до кожного новорічного дерева прикріплюється електронний чіп таким чином, що зняти його без пошкодження буде неможливо. У ярлику міститься інформація про походження сосни, ялинки: з якого лісгоспу та лісництва відпустили дерево, його сорт та якість.

Завдяки цьому можна визначити відповідність товару супровідним документам. Тому будь-якому працівнику міліції або інших контролюючих органів буде легко перевірити законність придбання ялинок, сосен з лісових плантацій і виявити, чи не прибули вони з екологічно небезпечної Чорнобильської зони.

Запровадження електронного обліку деревини під час реалізації новорічних ялинок не вплине на вартість самого дерева, адже один такий чіп коштує лише 1,34 грн. Цього року лісові красуні в середньому коштуватимуть 50-52 грн.