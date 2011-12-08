Чиновники втратили гроші Тульчинського БК на оплату своєї комуналки

Фінансові порушення на суму понад 236 тис. грн виявили фахівці КРУ у Вінницькій області під час ревізії відділу культури і туризму Тульчинської райдержадміністрації.

Про це повідомила Прес-служба КРУ у Вінницькій області.

Так, майже 35 тис. грн, виділених із бюджету на утримання місцевого будинку культури, витрачені на оплату комунальних послуг, спожитих працівниками відділу культури і туризму, а також ТОВ «Знання» та КП «Редакція Тульчинського радіомовлення». Останні, до речі, за відсутності договорів оренди та відповідних дозволів районної ради займали в будинку культури приміщення загальною площею 189 мІ.

Окрім того, зайве витрачені ще близько 15 тис. грн через те, що бухгалтерська служба установи протягом 2009 – 2011 рр. не включала до рахунків за теплопостачання, які виставлялися до сплати орендарям в опалювальний період, витрати на оплату праці кочегарів.

Через те, що посадові оклади директора Тульчинської центральної бібліотеки та його заступника визначалися без урахування обсягів роботи установи, їм зайве було виплачено 17 тис. грн заробітної плати.

Встановлено факти утримання понаднормативних посад (по 0,5 ставки технічного працівника та бухгалтера в Тиманівській та Тульчинській музичних школах відповідно). Це призвело до зайвого виділення бюджетних коштів на суму 39 тис. грн.

Під час ревізії виявлено й нецільове використання бюджетних коштів, виплати зарплати сумісникам за невідпрацьований час, нестачу музичних інструментів, зайве списання пального тощо.

Як з’ясували ревізори, у серпні – грудні 2009 року колишній бухгалтер установи не провела індексацію балансової вартості основних засобів, що призвело до заниження в обліку їх вартості на загальну суму понад 114 тис. грн. Зазначене порушення було усунене ще до завершення ревізії.

За недотримання вимог чинного законодавства на одну посадову особу відділу культури і туризму Тульчинської РДА складено протокол про адміністративне правопорушення. Про результати ревізії проінформовано правоохоронні органи. Крім того, застосовано фінансові санкції у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках установи, відкритих в органах Державного Казначейства, та скорочення бюджетних асигнувань.