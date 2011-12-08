Штатним спортсменам Вінниччини платитимуть по 1.5-2 тисячі гривень

Члени національних збірних країни отримують щомісячні державні стипендії. На Вінниччині близько двох десятків кращих спортсменів, які мають шанси потрапити на Олімпіаду, також отримують стипендії з обласного та міського бюджетів. Часто це одні й ті ж люди.

А ось чемпіонам-представникам неолімпійських видів спорту та молодим кандидатам до національної збірної про стабільну фінансову підтримку годі було й мріяти. Втім, незабаром ця ситуація має змінитися на краще.

– Профільне Міністерство нещодавно рекомендувало створити штатні спортивні команди в усіх областях країни, – повідомив голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік. – Існує вже положення про такі команди. До кожної має увійти до 40 чемпіонів віком до 23 років, які представляють опорні види спорту у регіоні. Вони мають бути офіційно або членами штатних збірних країни, або кандидатами до них, або резервом.

За словами Федора Новіка, члени штатної збірної області на місяць мають отримувати місячну зарплатню не менше 1,5–2 тисячі гривень. Інакше вони переїжджатимуть до інших регіонів, де їм надаватимуть відповідну підтримку.