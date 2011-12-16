Святий Миколай розпочне вітати вінницьку малечу вже сьогодні

Наступного понеділка відзначатиметься одне з найулюбленіших та найочікуваніших свят малечі – День Святого Миколая. А концертні програми та вистави, розважальні програми та подарунки – все це та багато іншого чекає на вінницьку малечу вже від сьогодні.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Цьогоріч одними із перших, хто отримає подарунки до свята, стануть діти, які опинились в складних життєвих обставинах. Саме для цієї пільгової категорії сьогодні відбудеться показ вистави Вінницького академічного обласного театру ляльок. 120 діток отримають новорічні подарунки та цікаві іграшки.

- Також цього дня на малечу чекатиме сюрприз в рамках акції «Книга мого життя», яка розпочнеться з 16 грудня і триватиме до кінця наступного року, - розповідає начальник служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмила Шафранська.

Крім того, вихованці дитячої музичної школи №1 та №2 вирушать до Прибузької допоміжної школи-інтернату та будинку-інтернату с. Стара Прилука із святковою концертно-розважальною програмою та подарунками для дітей-сиріт та дітей з вадами розвитку.

А любителі мультиків зможуть упродовж чотирьох днів, з 16 до 19 грудня включно безкоштовно переглянути мультфільм «Переможець» у кінотеатрі «Родина». У понеділок, 19 грудня, в Міському Палаці мистецтв «Зоря» відбудеться традиційна щорічна благодійна акція «Рок по-нашому». Усі кошти, які надійдуть під час акції, будуть спрямовані на придбання необхідного обладнання для Прибузької школи-інтернату.

На День Святого Миколая подарунки та солодощі отримають і вихованці будинку дитини «Малютка» та дитячого будинку «Гніздечко», міської громадської організації допомоги дітям-інвалідам з інтелектуальною недостатністю «Надія».

За словами директора департаменту освіти Володимира Буняка, від міської ради адміністрації закладів також отримають подарунок – грошовий сертифікат на придбання необхідного для дітей обладнання та покращення матеріально-технічної бази.

- Окрім цього, наступного понеділка вже традиційно діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримають грошову допомогу та подарунки від міського голови Володимира Гройсмана, - говорить Володимир Буняк. - Для більш ніж двох сотень маленьких вінничан цієї категорії також буде влаштовано цікавий концерт від вихованців Палацу дітей та юнацтва.

Крім того, на діток, які перебувають у Вінницькому обласному притулку «Добро», - чекатиме спортивно-розважальна програма за участю провідних спортсменів міста та вихованців міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл із солодкими подарунками та іграшками.

А малеча з малозабезпечених та багатодітних родин, дітки, позбавлені батьківського піклування, та діти-сироти матимуть змогу безкоштовно прокататися на екскурсійному трамваї-кав’ярні «Везунчик». Тут для них готують цікаву екскурсію, насичену програму, під час якої діток частуватимуть солодощами.