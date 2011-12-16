Кошти на закільцювання трамваю на Вишеньці перекинуть медикам

Позачергова сесія Вінницької міської ради внесла зміни до Програми економічного та соціфального розвитку м. Вінниці на 2011 рік. Дані зміни пов'язані з нагальною потребою фінансування об'єктів програми капітального будівництва.

Для розрахунків за виконані роботи використають кошти цільових фондів міської ради. А саме: з фонду розвитку міських інженерних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою, збільшивши видатки на 510 тис. гривень за рахунок понадпланових надходжень в сумі 248 тис. грн. та залишку, який утворився на 1 січня поточного року, а також з фонду охорони навколишнього природного середовища, залучивши вільний залишок коштів, який утворився на 1.1. 2011 року в сумі 128 тисяч гривень.

Депутати також ухвалили рішення зменшити асигнування на фінансування об'єкту будівництва вул. Келецької та трамвайної лінії від вул. Квятека до автовокзалу “Західний” у зв'язку із ненадходженням субвенції з Державного бюджету та перерозподілити ці кошти на фінансування придбання обладнання для установ охорони здоров'я.