Кошти на закільцювання трамваю на Вишеньці перекинуть медикам
На придбання обладнання
Позачергова сесія Вінницької міської ради внесла зміни до Програми економічного та соціфального розвитку м. Вінниці на 2011 рік. Дані зміни пов'язані з нагальною потребою фінансування об'єктів програми капітального будівництва.
Для розрахунків за виконані роботи використають кошти цільових фондів міської ради. А саме: з фонду розвитку міських інженерних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою, збільшивши видатки на 510 тис. гривень за рахунок понадпланових надходжень в сумі 248 тис. грн. та залишку, який утворився на 1 січня поточного року, а також з фонду охорони навколишнього природного середовища, залучивши вільний залишок коштів, який утворився на 1.1. 2011 року в сумі 128 тисяч гривень.
Депутати також ухвалили рішення зменшити асигнування на фінансування об'єкту будівництва вул. Келецької та трамвайної лінії від вул. Квятека до автовокзалу “Західний” у зв'язку із ненадходженням субвенції з Державного бюджету та перерозподілити ці кошти на фінансування придбання обладнання для установ охорони здоров'я.