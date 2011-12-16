У писарівському лісі знайшли фугасні бомби

14 грудня близько 7 години ранку на пункт зв’язку Калинівської пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від лісника про те, що місцеві жителі в лісі поблизу села Писарівки знайшли предмети, схожі на авіабомби часів Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Виїхавши на місце події, співробітники лужби «101» підтвердили здогадки людей. У лісовому масиві в ґрунті виявили фугасні бомби ФАБ 250 та ФАБ 500. Об’єкт взяли під охорону працівники Калинівського РВ УМВС. Однак на цьому сюрпризи ще не закінчилися. На місці виявлення боєприпасів групою піротехнічних робіт УМНС було знайдено ще ФАБ 250 та ФАБ 500.

За словами начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС у Вінницькій області Олександра Шуляка, раніше у писарівському лісі неодноразово знаходили авіабомби, адже в період Другої світової війни неподалік був розташований німецький аеродром, який періодично бомбардувався, а авіаційні бомби котрі не вибухнули, залишилися в ґрунті і періодично, внаслідок ґрунтової ерозії або ж людської діяльності, з’являються на поверхні.

Стосовно ж даного випадку, ситуація ускладнювалася тим, що неподалік від лісу, в кількохстах метрах на полі, місцеві мешканці підбирали рештки кукурудзи й рятувальникам довелося проводити роз’яснювальну роботу, щоб селяни залишили небезпечну територію, адже під час вибуху розліт осколків таких бомб складає понад 800 метрів. Загалом, зауважив Олександр Шуляк, рятувальники із завданням впоралися на відмінно, боєприпаси знешкодили, постраждалих немає.