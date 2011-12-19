Сходив за хлібчиком і втратив заліковку

До Ленінського райвідділу міліції м. Вінниці з заявою звернувся 22-річний студент вінницького ВУЗу, іноземець. Молодий чоловік повідомив про те, що з камери схову в одному з супермаркетів міста, була скоєна крадіжка його рюкзака, в якому знаходились залікова книжка та грошові кошти в сумі 2000 грн, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів працівниками міліції встановлено, що злочин скоїла 34-річна непрацююча жителька м. Вінниці. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України: Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.