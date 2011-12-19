Жмеринський суд засудив наркокур'єра на 5 років

У серпні ц.р. співробітники СБУ спільно з міліцією під час митного оформлення пасажирів на залізничному вокзалі Жмеринки затримали 34-річного жителя Молдови, який у підкладці одягу перевозив пакунок з особливо небезпечним наркотиком канабісом вагою 300г. Тоді ж стосовно наркокур’єра, який контрабандним шляхом перемістив через державний кордон України наркотики, була порушена кримінальна справа.

А днями, як повідомляє прес-центр Служби Безпеки України, набув чинності вирок Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області за кримінальною справою щодо наркокур’єра. Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Обвинуваченого засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього його майна.