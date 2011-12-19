Держслужбовці – найкращі футболісти

16 грудня у залі засідань Вінницької міської ради відбулось нагородження команд-призерів чемпіонату міста з футболу 2011 року серед аматорських команд. Його проводили заступник Вінницького міського голови Валентина Балицька та голова спорткомітету міської ради Сергій Краєвський.

Головний Кубок отримала команда «Держслужбовець», яка складається з представників державних установ та силових структур. Це – закономірний результат, адже у складі чемпіонів виступала низка екс-гравців вінницької «Ниви»: Владислав Степанюк, Андрій Заводян, Андрій Драган, Дмитро Сорокаліта. До змагань команду готував колишній провідний захисник вінницької команди майстрів, який нині є директором Центрального міського стадіону Сергій Руденко. До речі, капітаном колективу є його син Дмитро Руденко. Медалі за друге місце отримали представники команди «ЕМС-Поділля», за третє – команди «Укртелеком».

- Відкрита першість міста з футболу, найпопулярнішого виду спорту серед вінничан, проходить у місті над Бугом з 2000 року, – сказав Сергій Краєвський. – Розпочинався чемпіонат з 8 команд, а нині у ньому грають 16 колективів. Причому змагання набули такої популярності, що до них залучаються і команди з сусідніх районів та міст обласного значення.

Також Сергій Краєвський звернув увагу, що матчі чемпіонату міста з футболу проходять на найкращих полях міста, серед яких – Центральний міський стадіон та поле колишнього ДПЗ, яке вдалося знову передати у власність міської громади (у донецьких інвесторів).