На Вінниччині є що приватизовувати

У Вінницькій області за 11 місяців від приватизації державної власності до Держбюджету надійшло 11,27 млн. грн., виконання доведеного річного плану складає 303%.

Про це повідомляє регіональне відділення Фонду держмайна у Вінницькій області.

За вказаний період регіональним відділенням приватизовано 22 об'єкти державної власності. Крім того, від оренди держмайна бюджетні надходження склали 5,35 млн. грн., це 94,3% виконань доведеного річного плану.

За 11 місяців 2011 року укладено122 договори оренди державного нерухомого майна, з яких 26 договорів, - з бюджетними установами, в той час, як у минулому, 2010 році, було укладено всього 89 договорів, з яких 16 договорів, - з бюджетними установами.