Тульчинський суддя допомагав рейдерам захоплювати землю

Співробітники СБУ викрили черговий факт протиправних дій колишнього голови Тульчинського районного суду, який створив схему привласнення земельних ділянок шляхом винесення неправосудних рішень про погашення фальшивих боргів.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

У ході розслідування Службою безпеки України кримінальної справи, порушеної в липні ц.р. Генеральною прокуратурою України стосовно колишнього голови Тульчинського районного суду, встановлено, що суддя і приватний підприємець з Донецька сфабрикували розписки про отримання грошових позик власниками 20-ти земельних ділянок, розташованих в Броварському районі на Київщині. За змістом цих розписок донецький кредитор у 2008 році нібито позичив селянам суми від 1 до 3 мільйонів гривень з умовою повернення через місяць. Термін сплати закінчився, самі «позичальники» про такі шахрайські маніпуляції не здогадувалися, а їх земельні ділянки були оцінені і звернені на користь кредитора. Про те, що вони були «злісними боржниками», і повинні розраховуватися своїми земельними паями, самі селяни дізналися лише отримавши на руки рішення суду. Таким чином міфічний кредитор намагався привласнити 40 гектарів землі, а суддя допоміг йому в цьому, прийнявши неправосудне рішення.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.375 (винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення або постанови) Кримінального кодексу Україні.

У ході досудового слідства співробітники СБУ виявили ще один факт протиправних дій судді. В результаті цієї ж схеми у власність приватному підприємцю з Сумщини перейшли 3 ділянки землі в тому ж районі за рахунок погашення неіснуючих боргів на суму майже 3 мільйони гривень.

7 грудня ц.р. Генеральною прокуратурою України стосовно судді порушено ще одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.375 Кримінального кодексу Україні.