Борги у "Ниві" сягнули мільйона

19 грудня у клубному офісі “Ниви” знову говорили про можливість подальшого існування професійної команди. Нагадаємо, восени вінницький ПФК планував навіть знятися з чемпіонату України у першій лізі, але після втручання керівників області команда продовжила свої виступи. Утім, як повідомив під час прес-конференції спортивний директор “Ниви” Паша Касанов, борги клубу продовжують зростати і нині вже сягнули майже мільйона гривень. Окрім заборгованості по зарплатні, команда вчасно (до 15 грудня) не заплатила заявочний внесок у Професійну футбольну лігу (за участь у весняній частині чемпіонату). За це можуть серйозно покарати: і зняттям очок, і навіть виключенням з числа учасників першої ліги. Не менше проблем зі збереженням основного складу клубу. Адже нині майже всі «нивівці» – іногородні гравці, і безплатно виступати вони не бажають. Контракти з футболістами наш клуб підписав до літа. Але, у разі порушення з боку “Ниви” контрактних умов щодо вчасної виплати зарплатні, спортсмени можуть розірвати контракт за сприяння ПФЛ. І в цьому разі клуб не отримає жодних коштів за можливі трансфери футболістів у більш заможний клуб. Тому, якщо наші гравці почнуть масово розбігатися, то відновити команду буде значно складніше та дорожче.

– До речі, поки ми не розрахуємось по зарплатні з гравцями, не маємо права нікого продавати, аби поповнити скарбницю клубу, – звернув увагу Паша Касанов.

На щастя, поки лише один із лідерів “Ниви” заявив про своє рішення залишити Вінницю. Це Сергій Герасимець. За його словами, наше місто йому подобається, до того ж він знайшов тут дівчину. Але футболіст не може більше миритися з безгрошів’ям.