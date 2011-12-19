За вінницьке зерно дають на 42%, як торік

Станом на 1 грудня 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1933,3 тис.т зерна (на 42,0% більше проти 1 грудня 2010р.).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 961,5 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 971,8 тис.т зерна.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–листопаді поточного року становила 1655,3 грн. за 1 тонну, що на 45,8% більше рівня відповідного періоду минулого року.